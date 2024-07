За пръв път в историята: Американски бомбардировачи B-52 кацнаха в Румъния (СНИМКИ и ВИДЕО)

Два самолета B-52H на ВВС на САЩ към 2-ро бомбардировъчно авиокрило, пристигнаха във военновъздушна база Михаил Когълничану, Румъния. Докато летяха в международното въздушно пространство и в съответствие с международното право, американските В-52 бяха прехванати от два руски самолета над Баренцово море.

Американските самолети не промениха курса си поради прехващането и продължиха полета си по планирания план без инциденти. Това позволи на В-52 да изпълнят предварително планираната си мисия, която включваше интегриране заедно с изтребители на НАТО, преди да се приземят във военновъздушната база Михаил Когълничану.

BREAKING: ✈️🌐 – NATO deployed for the first time, B-52's Stratofortress bombers from 🇺🇸 from Barksdale Air Force Base to Romania, yesterday. pic.twitter.com/RtP0eOoKAK

По време на разполагането си B-52 ще оперират от въздушната база в Румъния, близо до бреговете на Черно море. Те ще се интегрират със съюзниците от НАТО и други международни партньори, за да синхронизират способностите и да гарантират ангажиментите за сигурност в цялата зона на отговорност на Европейското командване на САЩ.

Това е първият случай, в който американски стратегически бомбардировачи оперират от Румъния. „В днешната глобална среда е жизненоважно да сме подготвени да предоставяме редица устойчиви способности от големи разстояния. Това повторение на Bomber Task Force предлага отлична възможност за усъвършенстване на нашите гъвкави тактики, техники и процедури за бойна употреба“, заяви генерал Джеймс Хекер, командир на USAFE-AFAFRICA. „Чрез съвместните усилия с нашите съюзници САЩ дават възможност на нашите сили да се борят с настоящите и бъдещите заплахи“, добави той, цитиран от БГНЕС.

NATO’s Eastern Flank is strong on this historic day.



For the first time, B-52 Stratofortress bombers from Barksdale Air Force Base landed in Romania for #BomberTaskForceEurope.



Allies and partners train together to improve readiness and promote peace in the European region. pic.twitter.com/OOzEpqGCDy