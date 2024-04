Задържаха двама руски военни, убили петима души в окупираната Херсонска област

Сред убитите са двама руски военни, двама цивилни и сътрудничката Любов Тимчак, която оглавява село Абрикосовка под руската окупация. Предполага се, че окупаторите са извършили масовото убийство в нетрезво състояние.

Първа е намерена жена, починала от огнестрелни рани, тялото й е обгорено на места, със следи от взрив. Малко по-късно бяха открити още две тела – с разбити черепи и силно обгорени тела. У престъпниците са открити гилзи, куршуми и пръстен от граната.

Александър Осипов и Александър Кайгородцев признаха за убийствата. Кайгородцев вече е бил осъждан за убийство, а в затвора е получил още една присъда за участие в нелегален трафик на наркотици.

