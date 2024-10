Загинал и ранени след руски удар по граждански кораб в Одеса (ВИДЕО)

Руските сили удариха чуждестранен граждански кораб, плаващ под флага на Палау в Одеса. В резултат на нападението е убит 60-годишен украински пристанищен служител, а петима чуждестранни граждани са ранени, съобщи „Киев Индипендънт“, цитиран от БГНЕС.

Total carnage in Odesa now as Russians just targeted the port area with Iskander missiles loaded with cluster munitions.



Biden's "de-escalation" policy of protecting Putin's airfields and launchers is now merely the enabling of genocide.



Setting off car alarms even 1km away. pic.twitter.com/imzVKyOnE1