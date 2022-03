Заместник-кметът на Мариупол пред BBC: Събрахме 1207 тела от улиците на града (СНИМКА)

"Това са тела, които събрахме от улиците. Общо 47 души бяха погребани в колективен гроб, защото няма места. Не всички от тях бяха идентифицирани", каза Сергей Орлов пред BBC.

Той допълни, че не е възможно да се евакуират хората от града нито по суша, нито по въздух. Около 100 души, които се опитват да избягат с частни коли, трябваше да се върнат обратно, каза той, след като руските сили на контролно-пропускателен пункт започнаха да стрелят "не директно в колите, а около колите".

NEW: Mariupol officials say 1,300+ civilians have been killed in that city where they’re burying bodies in mass graves. City workers have dug a deep trench over 75ft in length inside an old graveyard and laid to rest the bodies of soldiers and civilians. https://t.co/4H4NbPLINX