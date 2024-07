Орбан обвини НАТО с опорка на Путин. Украйна си върна позиции при Харков и предизвика евакуация във Воронеж (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан продължава да се изявява като потенциален посредник за прекратяване на войната в Украйна, въпреки че руският диктатор Владимир Путин отхвърля всякакви медиатори и сериозни преговори.

Орбан вероятно цели да измести фокуса на Запада към евентуални мирни преговори като част от всеобхватните си усилия да подкопае европейската подкрепа за Украйна. Той публикува статия в Newsweek на 5 юли, в която обвинява НАТО, че избира конфликта пред мира, и заявява, че Алиансът е създаден, за да поддържа второто, не първото.

"НATO се приближава към преломен момент. Струва си да си припомним, че най-успешният военен съюз в световната история започна като мирен проект и бъдещият му успех зависи от способността му да поддържа мира. Но днес вместо мир на дневен ред е преследването на война, вместо защита - нападение. Всичко това противоречи на основополагащите ценности на НАТО. Историческият опит на Унгария показва, че подобни трансформации никога не водят в добра посока. Задачата днес трябва да бъде запазването на Алианса като мирен проект", пише Орбан, чиято страна е част от военния съюз.

Думите му напомнят повече на опорките на издирвания от съда в Хага Владимир Путин, отколкото се доближават до позицията на НАТО и на Запада като цяло. Тя не е нападение, а подпомагане на Украйна да защити суверенитета и териториалната си цялост от агресора, както и подготвяне на държавите членки за всяка такава бъдеща агресия на Русия, потенциално извън границите на украинската държава.

Статията на Орбан идва след посещенията му в Киев на 2 юли и в Москва на 5 юли, за да се застъпи за започването на преговори между Русия и Украйна. Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) той цели отдалечаване от дискусиите за военна подкрепа за Киев. Орбан последователно се противопоставя и подкопава усилията на Европейския съюз за предоставяне на военна помощ на Украйна.

Припомняме, че Владимир Путин вече демонстрира, че не се интересува от никакви споразумения, постигнати чрез преговори, освен от капитулацията на Украйна: Путин отхвърли Запада като посредник за мир и поиска Украйна да се предаде (ВИДЕО).

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от тази сутрин, 7 юли, показва, че по протежение на целия фронт за денонощие са се състояли 151 бойни сблъсъка. Вижте динамиката на боевете от май насам:

Най-горещо, по традиция, е в Покровското направление - на запад от Авдеевка, където е имало 49 сражения. Всички са отблъснати - при Юревка, Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Лозуватско, Прогрес, Новоселовка Първа, Евгеновка, Яснобродовка и Карловка в Донецка област. Телеграм каналът "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че тук руските войски напълно са освободили селището Сокол, като сега развиват настъпление в посока Восход и Евгеновка.

В Лиманското направление войските на Украйна са спрели 20 атаки при Грековка, Макеевка и Невски в Луганска област, както и при Терни и Торски в Донецка област, съобщи генщабът. Според украинската мониторингова група DeepState руснаците извършват щурм на Макеевка със силите на 488-и и 254-и полк на 144-а мотострелкова дивизия. Преди три седмици плановете са били да се атакува Борова. Само че плановете на руснаците са били коригирани и сега те са постигнали тактически успех при Макеевка. "В близко бъдеще противникът ще се опита да развие успех и да се закрепи на западния бряг на Жребчево. Но всичко това може да бъде избегнато чрез заличаване на настъпателния потенциал на противника на етап подготовка за щурмови действия", пишат анализаторите.

В Торецкото направление агресорът е доста активен - извършил е 16 атаки в районите на Торецк, Северно, Зализне и село Ню Йорк с подкрепата на въздушни удари, съобщава украинската армия. Според "Рибар" там руските въоръжени сили разширили зоната си на контрол в източните покрайнини на Дружба, а също така напреднали в частния сектор и окупирали първите високи сгради в Кирово (Пивничное).

DeepState показа ВИДЕО 18+ със следната информация: Украинските военни от 95-а бригада възпират врага си в Северно и Дружба. "Напоследък ситуацията е повече или по-малко стабилизирана. Видеото показва унищожаването на вражеската пехота и смелата работа на парашутистите".

Според анализатора на германския таблоид Bild Юлиан Рьопке руските сили са превзели Юривка и сега се намирали на 900 метра южно от центъра на село Ню Йорк. Украинците там опитват контранастъпление.

