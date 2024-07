"Повече боеприпаси и ракети": Новият премиер на Великобритания обяви нова военна помощ за Украйна

Новият министър на отбраната на Великобритания се ангажира да достави повече артилерия, боеприпаси и ракети на Украйна, предаде БГНЕС. Причината - продължаващата подкрепа на Лондон за Киев по време на посещение в южния град Одеса.

Джон Хийли, назначен за министър на отбраната от новия британски министър-председател Кийр Стармър, посети пристанищния град, който е честа мишена на руски ракетни удари и удари с безпилотни самолети, по време на първото си международно пътуване.

"Може и да има смяна на правителството, но Обединеното кралство е единно за Украйна", каза Хийли, според изявление, публикувано от британското министерство на отбраната.

Хийли обеща нов пакет от помощи, включващ артилерийски оръдия, 250 000 боеприпаса, автомобили за обезвреждане на мини, малки военни лодки, ракети и друго оборудване, съобщи министерството на отбраната.

В Одеса той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и с министъра на отбраната Рустем Умеров. Лондон е един от най-верните поддръжници на Киев след нахлуването на Русия през февруари 2022 г.

