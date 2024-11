Западът реши да говори с Путин чрез думи, той отвърна с ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че руският диктатор Владимир Путин е отговорил на всички западни политици, които са му се обаждали и са го посещавали напоследък, с масиран ракетен удар по Украйна сутринта на 17 ноември: "Кинжал"-и към Киев, щети и на запад: Масирана ракетна атака разтърси Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ).

В неделя сутринта Русия извърши едно от най-мащабните си въздушни нападения срещу украинска територия. Дронове и ракети удариха мирни градове, спящи цивилни граждани и ключова инфраструктура. „Това е истинският отговор на военнопрестъпника Путин на всички, които му се обадиха и го посетиха напоследък. Нуждаем се от мир чрез сила, а не от отстъпки“, отбеляза Сибиха в профила си в X.

Russia launched one of the largest air attacks: drones and missiles against peaceful cities, sleeping civilians, critical infrastructure. This is war criminal Putin’s true response to all those who called and visited him recently. We need peace through strength, not appeasement. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 17, 2024

Той със сигурност има предвид германския канцлер Олаф Шолц и вероятно новоизбрания американски президент Доналд Тръмп (макар Кремъл да отрича разговор на Путин с него). Шолц се обади на Путин в петък за първи път от около две години, като каза, че е поискал диктаторът да изтегли военните си от Украйна. The Washington Post пък излезе с материал преди дни, че Тръмп е поискал от издирвания от съда в Хага стопанин на Кремъл да не ескалира войната. Въпреки всичко това са знаци, че Западът иска да преговаря с Путин за Украйна.

"Масирана комбинирана атака беше насочена към всички региони на Украйна. През нощта и тази сутрин руските терористи използваха различни видове дронове, включително "Шахед", както и крилати, балистични и аеробалистични ракети - "Циркон", "Искандер" и "Кинжал". Общо бяха изстреляни около 120 ракети и 90 дрона. Нашите сили за ПВО унищожиха над 140 въздушни цели", съобщи президентът Володимир Зеленски.

A massive combined attack targeted all regions of Ukraine. Overnight and this morning, Russian terrorists used various types of drones, including Shaheds, as well as cruise, ballistic, and aeroballistic missiles—Zircons, Iskanders, and Kinzhals. In total, approximately 120… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2024

Зеленски с позиция за мирните преговори

В свое интервю от вчера Зеленски подчерта, че Украйна трябва да започне всякакви бъдещи преговори от позицията на силата, тъй като Владимир Путин не се интересува от споразумение - независимо от преговорната платформа или посредника - което да доведе до нещо по-малко от украинска капитулация: Мирът на Путин в Украйна още от 2022 г.: Пълна капитулация. Рекорден брой руски атаки за ден (ОБЗОР - ВИДЕО).

Зеленски заяви пред украинското държавно радио, че Украйна трябва да бъде „подсилена с някои важни елементи“, за да преговаря с Путин, като подчерта, че страната му не може да започне преговори от слабата позиция. Путин не иска мир, но все пак би бил готов да седне на масата за преговори, за да намали дипломатическата изолация на Русия и да си осигури отстъпки и капитулация на Украйна, смята украинският лидер.

Всякакви бъдещи преговори, независимо от платформата или посредника, ще изискват от Украйна да започне преговори от позицията на силата, която да принуди Путин да промени сметките си, да участва в добронамерени преговори и да приеме компромиси, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

В същото време The Washington Post писа, че Русия няма да започне преговори, докато не си върне контрола над Курска област. Според информацията Кремъл отказва да допусне Курск да се превърне в разменна монета за украинските територии, като е заповядал регионът да се върне до 20 януари 2025 г., преди встъпването в длъжност на Тръмп.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижаване на интензивността на боевете на фронта отчита Генералният щаб на украинската армия в сводката си сутринта на 17 ноември - 133 сражения за денонощие спрямо 170 в предходното. С 200 по-малко е броят на руските артилерийски обстрели - 4500, като увеличение има при използваните авиобомби КАБ - 112 спрямо 102.

(КАРТА) За втори пореден ден Покровското направление е с най-много сражения - 32 отблъснати руски атаки, а в Кураховското е имало 25 неуспешни опита на руските сили за пехотни нападения, отчита генщабът на Украйна. Във Времеевското направление, което е южно от Кураховското, са регистрирани 14 руски атаки, в Лиманското и Купянското - по 10.

Руският Telegram канал "Два майора" направи обзор на изминалата седмица на фронта, като отчете, че "Курахово е притиснат в полуобкръжение", а в самия град са започнали тежки боеве.

🇺🇦💥 A soldier with an FGM-148 Javelin ATGM destroys Russian equipment from a distance of up to 2 km near the village of Novomykhailivka, Donetsk region. pic.twitter.com/0Xadg8DZVO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2024

Според украински източници обаче е имало неуспешен щурм срещу Новоолексиевка, която е южно от Покровск и северно от Курахово. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец също прави обзор на Кураховското направление, както и на Купянското плюс Лиманското. Според Машовец, на южния фланг на Кураховското направление, при Дално и Успеновка все още има упорита украинска съпротива - ако там руснаците пробивят, вече съдбата на Курахово съвсем ще се изясни. При съседното село Трудово и река Суха Яла руските части също още не могат да осъществят пробив. Но на северния фланг, при Кураховския язовир, руската армия бавно напредва - към Вознесенка и Новоселидовка, уточнява Машовец.

"Нов елемент" бил влизането на руснаците в Купянск. "Разразиха се ожесточени сражения, но щурмовите групи успяха да се закрепят в индустриалната зона. Зоната на контрол на руските въоръжени сили се разширява все повече на юг - край Кругляковка и Колесниковка", пише "Два майора". Машовец е съгласен, че при Колесниковка руските сили разширяват зоната си на контрол и че се готвят да преминат река Оскол, за да превземат и Купянск-Узловой, но посочва, че в Лиманското направление, при Терно, Макеевка и Грековка руските части още не могат да пробият и да стигнат до река Жребец.

(КАРТА) Продължават боевете за всяка къща в Торецк и Часов Яр. Според украински източници вътре в Торецк има движение напред-назад между позициите. След като първоначално руснаците бяха изтласкани от района на Забалка, сега те са си върнали част от източните части на района. Това се случва, след като са си осигурили опора в центъра на самия град Торецк. Генщабът на Украйна отчита 7 руски атаки по направлението през изминалото денонощие.

Епізоди міських боїв у багатоповерховій забудові міста Торецьк, Бахмутський район, Донеччина

Відео від воїнів Штурмового полку НПУ "Сафарі" бригади Нацполіції "Лють" pic.twitter.com/N3LX8prl56 — Мисливець за зорями (@small10space) November 16, 2024

"Украинците подготвят Покровск за отбрана, нашите войски на подстъпите към града изтеглят тила си и разширяват зоната на контрол около предварително постигнатите линии", добавя "Два майора". Според украинската мониторингова група DeepState руските сили са окупирали Григоровка, югоизточно от Покровск.

Фронтът във Времевското направление също е започнал да се движи. Руските въоръжени сили напредват към Новодаровка и Ривнопол, на югозапад от Велика Новоселка.

"Украинските въоръжени сили на Запорожкия фронт спешно окомплектоват втората линия на отбрана с различни подразделения, очаквайки нашето мащабно настъпление", пише руският канал.

В Курска област, където украинските сили започнаха трансгранична офанзива в началото на август, се водят тежки боеве. "Врагът хвърля в битката резерви и скъпа бронирана техника на НАТО, за да деблокира някои свои части", пише "Два майора". "Украинските въоръжени сили привличат все повече сили в региона. Метеорологичните условия влошават ситуацията".

A tank from the 17th Separate Heavy Mechanized Brigade is operating right on the front lines, targeting Russian positions at close range in the Kursk region. pic.twitter.com/3QfeeJejjL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2024

Руснаците продължават опитите да си върнат Курска област, но на висока цена - има информация за 17 унищожени техни военни превозни средства, по първоначална информация - заради миниране.

Russia continues efforts to recapture Kursk region



Reports state that 17 Russian vehicles were destroyed during the assault, primarily due to landmines. pic.twitter.com/7ohlB7rqDA — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2024

Междувременно украинските военни унищожиха скъпа руска ракетна система "земя-въздух" - "БУК-М1". Системата е била открита по време на разузнаване в гореща точка на фронтовата линия. Прецизен удар е унищожил оборудването, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от Kyiv Independent. Цената на такава система може да достигне 10 млн. долара в зависимост от модификацията.