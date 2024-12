Заради съществени нарушения на договора: OMV прекратява договора си с "Газпром"

Австрийският петролен и газов концерн OMV прекратява договора за доставка на газ с руската енергийна компания „Газпром“, съобщи австрийската обществена телевизия ORT в централния си осведомителен бюлетин. На сайта на медията също беше публикувано съобщение от компанията, в което се посочва: "OMV газ маркетинг & трейдинг ООД току-що реши да прекрати австрийския договор за доставка с „Газпром Експорт“ с незабавно действие“.

OMV изтъква, че „Газпром“ е „извършил съществени нарушения на договора“, тъй като от 16 ноември 2024 г., в 6.00 ч. централноевропейско време, не са правени доставки на природен газ по този договор.

Шефът на OMV Алфред Щерн подчерта в ефира на медията, че неговата компания сега доставя газ от собственото си производство на газ в Норвегия и Австрия, от външни производители на газ и като втечнен природен газ (LNG).

#OMV today announced the termination of its long-term natural #gas supply contract with Gazprom Export in reference to multiple fundamental breaches of contractual obligations by Gazprom Export. This termination takes immediate effect.