Руски граждански самолет беше обстрелян от охраната на петролно звено на руския енергиен монополист "Газпром" - това съобщиха редица руски телеграм канали, начело с руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. ASTRA е обявен за "чуждестранен агент" от режима на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Случаят е от Башкирия, при Салават - там се намира петролна рафинерия на "Газпром". Става въпрос за предприятието "Газпром Нефтехим Салават".

Според информацията, граждански самолет Ан-2 известен още като "Кукурузник" (лек едномоторен многоцелеви самолет), е нарушил забраненото въздушно пространство при рафинерията - съответно, охраната е открила огън. Няма данни самолетът да е пострадал.

Още: Украйна отново подпали руска петролна база с дронове - "Роснефт" страда (ВИДЕО)

Media reported that drones were reportedly attacking the Gazprom Neftkhim Salavat refinery in Bashkiria, Russia. It turned out to be a civil AN-12 airplane flying in restricted area after which Russian air defense engaged. pic.twitter.com/zJjQhjQkJ9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2024

Media reported that drones were reportedly attacking the Gazprom Neftkhim Salavat refinery in Bashkiria, Russia. It turned out to be a civil AN-12 airplane flying in restricted area after which Russian air defense engaged. pic.twitter.com/zJjQhjQkJ9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2024

Иначе тази нощ в Ростовска област със сигурност е било горещо - местният губернатор Юрий Слюсар съобщава, че са свалени 10 дрона, в Родионово-Несветайски район. Той твърди, че няма пострадали и щети на земята. По украински данни, атаката е в района на Ленинакан, където се намира руското военно летище "Ростов-на-Дон Север". Опасност от атака с дронове беше обявена и в Краснодарски край.

Ремонт невъзможен: Три руски рафинерии спират частично работа, твърди Украйна