Завърнал се от фронта руснак призна, че е изнасилил и убил 11-годишно момиче

Осъждан за изнасилване, но помилван от Владимир Путин за участието си във войната срещу Украйна, 40-годишен руснак извърши ново зверство. Владимир Александров изнасилил 11-годишно дете, след което я удушил и хвърлил тялото й в мазе в град Нижни Тагил.

A Russian who returned from war has confessed to the rape and murder of an 11-year-old girl



Previously convicted of rape, but pardoned by Putin for his participation in the war against Ukraine, 40-year-old Vladimir Alexandrov raped an 11-year-old child while drunk, then… pic.twitter.com/as3gqxXFtj