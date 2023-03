Зеленски: Ако Бахмут падне, ще съм притиснат да направя неприемлив компромис

Той също така покани на посещение в Украйна китаския лидер Си Дзинпин, който наскоро се срещна с един от своите съюзници - диктатора Владимир Путин, издирван от съда в Хага за депортиране на украински деца.

Ако Бахмут падне в ръцете на руските сили, техният президент Владимир Путин ще "продаде тази победа на Запада, на своето общество, на Китай, на Иран", заяви Зеленски в интервю за Associated Press, публикувано в сряда.

If #Bakhmut fell to #Russian forces, #Putin, would “sell this victory to the West, to his society, to China, to Iran,” President #Zelenskyy said in an interview with AP. pic.twitter.com/XYlRur8bsO