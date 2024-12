Зеленски: Има положителни сигнали за европейски мироопазващи сили в Украйна (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски за пореден път одобри идеята на френския си колега Еманюел Макрон за изпращане на чужди войници в Украйна, но в контекст на мисия, която да е мироопазваща и да гарантира поддържка на евентуална демилитаризирана зона в рамките на споразумение за примирие. Зеленски говори по темата в Брюксел, където е поканен на последния за годината Европейски съвет.

Припомняме, че Макрон заговори за изпращане на френски войници още преди няколко месеца, но в контекст помощ за Украйна, ако Путинова Русия се окаже пред решителен пробив, който ще значи край на Украйна като независима държава.

"Обсъдихме предишната идея на Еманюел. Ние подкрепяме укрепването на Украйна. Става дума за подробности... Приветствам факта, че Еманюел вече се е свързал с някои лидери и досега има положителна обратна връзка", коментира Зеленски.

