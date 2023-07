Зеленски: Има възможност за изтъргуване на членството на Украйна в НАТО в преговори с Русия

На нея съюзниците ще обсъдят бъдещото членство на Киев в НАТО и кога може да се случи, включително ще говорят и за гаранции за сигурността на Украйна. Друга основна тема ще е приемането на Швеция в Алианса, след като Турция даде разрешение.

"Но Украйна също заслужава уважение. Сега, по пътя към Вилнюс, получихме сигнали, че се обсъждат определени формулировки без Украйна", предупреди Зеленски. "И бих искал да подчертая, че тази формулировка се отнася до поканата за членство в НАТО, а не до членството на Украйна".

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…