Кралицата на Нидерландия буквално се избъзика с Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Нидерландската кралица Максима се прояви по време на завършилата вече среща на върха на НАТО в Хага. Кралят на Нидерландия Вилем-Александър Клаус Георг Фердинанд и съпругата му дадоха официална вечеря преди същинската среща и там присъстваха всички най-важни държавно-политически лидери в Алианса.

Разбира се, събитието не можеше да мине без американския президент Доналд Тръмп. Но телевизионните камери уловиха много интересен момент - Максима Нидерландска имитира държанието на Тръмп и то доста сполучливо - Още: "Татко" Тръмп си тръгна от срещата на върха на НАТО в Хага (ВИДЕО)

The Queen of the Netherlands mocked Trump's facial expressions.



