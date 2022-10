Зеленски: Лиман е напълно прочистен от руски сили (ВИДЕО)

Сподели с твоите приятели

Припомняме, че още вчера стана ясно, че украинската армия си е върнала контрола над Лиман. Москва обаче не призна поражението, като обяви, че руските части доброволно са се изтеглили от града.

Лиман се намира в северната част на Донецка област и беше използван като логистичен център от Русия, но сега може да даде на украинските войски достъп до повече територии в регионите на Донецк и Луганск. За важността на града потвърждава и британското разузнаване. Според Лондон, отвоюването на Лиман има огромно стратегическо, политическо и тактическо значение, предава Укринформ, като се позовава на оперативен доклад на британското военно разузнаване с днешна дата, публикуван в Туитър.

Кадиров: За позора при Лиман бих разжалвал командващия Централния военен окръг

Според документа, Лиман е бил отбраняван най-вероятно от недокомплектовани подразделения на Западния и Централния военен окръг на Русия, както и от контингенти доброволно мобилизирани резервисти. Тези сили вероятно са понесли тежки загуби при изтеглянето им по единствения път, водещ извън града, който все още бе останал в ръцете на руските войски, се казва в анализа, цитиран от БТА.

Лиман има стратегическо значение, тъй като дава възможност да се контролират ключови пътища през река Северский Донец, зад която силите на Русия се опитваха да изградят собствени отбранителни укрепления, подчертава разузнаването на Лондон. Освен това изтеглянето на руската армия от Лиман има съществен политически ефект с оглед на факта, че градът се намира в Донецка област - в региона, който Русия току-що бе замислила да "освободи" и където предприе опит за незаконна анексия, обяснява Укринформ.

Руският президент Владимир Путин подписа вчера договори за присъединяване към Русия на украински територии - стъпка, която е в противоречие с международното право. На церемония в Кремъл Путин също така заяви, че Москва ще защитава четирите анексирани територии с всички налични средства. Изтеглянето на руските войски от Лиман надигна нова вълна от публични критики срещу висши руски военни от страна на политическото ръководство в Москва. По-нататъшни загуби на територии в незаконно окупираните региони на Украйна почти гарантирано ще направят тези критики по-интензивни и ще засилят натиска върху високопоставени командири от руската армия, прогнозира британското военно разузнаване.

Паралелно с това, Украйна очаква сериозни подкрепления във военна техника от САЩ. Вашингтон вече обяви изпращането на 18 нови пускови установки HIMARS, но новината не само в това, а в боеприпасите, с които ще стрелят комплексите и, които вече се намират на бойното поле в Украйна. До момента украинската армия разполагаше с ракети GMLRS M31A1 / M31A2 с 90-килограмова бойна глава тип Unitary, които позволяват удари по цели на разстояние до 85 километра. Те се използват главно за унищожение на цели като складове и инфраструктура, както и военна техника.

