Зеленски: Никой няма да отлага изборите в Украйна (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски говори днес, 12 март, на пресконференция за преговорите с американската делегация в Джеда, Саудитска Арабия, и наред с това засегна и доста други въпроси. Една от темите, по които говори пред журналистите, бе за президентските избори в Украйна. По думите му те ще се проведат след края на войната и отмяната на военното положение и, както увери президентът, никой няма да ги отложи.

По време на 30-дневното примирие, предложено от САЩ, за което обаче още се очаква отговор от Русия, ще бъде изготвен план за прекратяване на войната. "План стъпка по стъпка, с гаранции за сигурност за украинската страна. Ако всичко това бъде направено, то след изготвянето на този план във всеки случай ще има поетапно изпълнение, което ще доведе до края на войната", обясни Зеленски.

Още: САЩ заплаши Русия с "ад"

Украйна е готова за осигуряване на тишина на фронта. Зеленски обаче подчерта, че тази тишина трябва да важи за цялата фронтова линия и да се спазва - той изказа съмнения дали Русия би спазвала подобна договорка и затова поясни, че ще е необходимо партньорите да окажат помощ тази тишина да не се нарушава. Ефект от нея ще има само "ако навсякъде има тишина, но имайки предвид с кого си имаме работа и имайки предвид опита ни от минали години, тук ще ни е нужна техническа помощ. Партньорите ни уверяват в нея и страните (в преговорите - бел.ред.) са обсъдили това", каза президентът.

Още: Зеленски обяви на пресконференция резултатите от срещата в Джеда (ВИДЕО)

Zelensky outlined the steps for ending martial law and holding elections: first, Ukraine must focus on securing a ceasefire and creating a detailed plan to end the war with security guarantees. Once these conditions are met, martial law will be lifted, and elections will proceed… pic.twitter.com/DLebb1vhUN