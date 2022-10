Зеленски: Няма да преговаряме с Путин, разруши всяка трета електроцентрала в Украйна

"От 10 октомври 30% от електроцентралите на Украйна са разрушени, което доведе до масово изключване на електрозахранването в цялата страна", пише украинският държавен глава.

Според Зеленски, това поведение на Руската федерация означава следното: "Няма място за преговори с режима на Путин".

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy&critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK