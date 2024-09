Зеленски: От снощи има сериозна развръзка на територията на Русия (ВИДЕА)

Има значима развръзка от снощи на територията на Русия, успяхме да отслабим врага. Това каза украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение на 19 септември.

"Искам да благодаря на всички замесени. Такава вдъхновяваща прецизност! На нашите специални служби: Службата за сигурност, разузнаването, силите за специални операции – благодаря ви!", каза президентът.

Изявлението на Зеленски вероятно касае новия пробив на украинците в руската Курска област - има украински данни, че градчето Весело е обкръжено от украинската армия. То се превърна в нейна цел, след като Въоръжените сили на Украйна осъществиха нов пробив през границата между област Суми и Курска област през миналата седмица.

Interesting news from Russian channels about Ukrainian operations in the Glushkovo direction. According to them, Veseloye is surrounded by Ukrainian forces and is continuing toward Glushkovo.



"The enemy, having surrounded the village of Veseloye, is trying to build on its… pic.twitter.com/dLTsUucldV