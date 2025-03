Зеленски отива при Макрон и коалицията на желаещите, ще получи важно уверение

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Франция вечерта в сряда, 26 март, където ще бъде приет от френския си колега Еманюел Макрон, съобщават от Елисейския дворец. Срещата ще е подготовка за събитието на върха по въпросите на сигурността, насрочено за четвъртък, 27 март. Става въпрос за т.нар. коалиция на желаещите, обявена от британския премиер Киър Стармър в началото на март.

Още на 21 март Макрон обяви, че срещата на върха на коалицията за Украйна ще се проведе в Париж, като Зеленски ще присъства на нея.

🇫🇷🇺🇦 Tomorrow evening, French President Emmanuel Macron will meet with Zelensky as part of preparations for the upcoming security summit, according to AFP. pic.twitter.com/pSD7XQAMCj