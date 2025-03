Преговори: Украйна иска пълно примирие, Русия сипе обвинения (ВИДЕО)

Украйна безусловно подкрепя идеята за пълно прекратяване на огъня с Русия, което да надхвърля обсъжданото в момента едномесечно примирие за енергийната инфраструктура. Това заяви украинският посланик в САЩ Оксана Маркарова в интервю за Bloomberg. „Ние я приемаме (идеята, бел. ред.) с цялото си сърце. Трябва Русия да се съгласи с това“ - за един танц са нужни двама, смята пратеникът на Киев във Вашингтон.

След разговора на американския президент Доналд Тръмп с руския диктатор Владимир Путин се разбра, че издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл се е съгласил за спиране на ударите по енергийна инфраструктура, само че това нито е официализирано, нито е обвързано с конкретни детайли.

Украйна се съгласи на пълно 30-дневно примирие след разговорите с американската делегация в Саудитска Арабия, но Путин прикачи множество условия, например спиране на цялата военна и разузнавателна помощ за Киев и стоп на мобилизацията в Украйна. Междувременно руският диктатор продължава агресивно да нарежда поразяване на цивилни обекти в по-малката си съседка: Стрелба с ракети не по енергийни обекти, а по деца: Обещанията на Путин в действие (ВИДЕО, 18+)*.

В същото мреме Руската федерация обвинява Украйна, че не спазвала примирието за удари по енергийните обекти, макар такова на практика да не действа. Контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС предаде на 25 март изявление на Министерството на отбраната в Москва: „На фона на руско-американските разговори на експертно ниво по темата за уреждане на конфликта в Украйна, които се проведоха в Рияд на 24 март тази година, киевският режим продължи умишлено да нанася удари с помощта на безпилотни летателни апарати по руски обекти на мирната енергийна инфраструктура“.

Снимка: Сергей Лавров, Kremlin.ru

Руската пропаганда дава и примери - вечерта на 24 март били прехванати дронове близо до нос Тарханкут в Крим, а целта била наземно оборудване на подземното газохранилище "Глебовско". Освен това украинските въоръжени сили са нанесли удари по инфраструктурата на кубанския клон на енергийната компания Rosseti, газоразпределителната станция „Сватово“ в така наречената Луганска народна република и подземно газохранилище в Крим. Не са представени никакви доказателства.

„Продължавайки ежедневните си атаки срещу руската енергийна инфраструктура, Зеленски потвърждава неспособността си да преговаря и неконтролируемостта си по отношение на външни гаранти за спазването на всякакви възможни споразумения“, твърди руското министерство на отбраната, удобно пропускайки неспиращите атаки по украински цивилни и постоянно постъпващите условия на Путин за примирие, без да се правят никакви отстъпки.

Руската страна е за възобновяване на черноморската инициатива, но "в по-приемлива за всички страни форма", заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за "Първи канал". Става въпрос за т.нар. зърнена сделка, която се осъществяваше с посредничеството на Турция и ООН и позволяваше на Украйна да изнася зърнени култури през Черно море в условията на блокада на пристанищата си. Русия едностранно се оттегли от инициативата през 2023 г. и продължи да бомбардира украинската пристанищна инфраструктура.

„Ние сме за възобновяване на Черноморската инициатива в някаква форма - по-приемлива за всички“, каза Лавров. Той отбеляза, че този въпрос е бил обсъден като приоритетен на преговорите в Рияд. Руският външен министър загатна и за желание на Москва да инспектира корабите за оръжие съгласно споразумението.

At negotiations in Riyadh, Russia's FM Lavrov said the US and Ukraine discussed safe shipping in the Black Sea.



Other statements from Lavrov: "Guarantees for Russia from Ukraine are just orders to Zelensky from the US. Only Washington can stop terrorist attacks and strikes on… pic.twitter.com/Ktejclr5mN