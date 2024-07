Зеленски пристигна във Великобритания и се срещна със Залужни (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски кацна във Великобритания на 18 юли, където веднага се срещна с Валерий Залужни - бившият главнокомандващ на Украйна и наскоро назначен за посланик в Обединеното кралство.

Зеленски и Залужни бяха заснети да се ръкуват след кацането на самолета на президента.

Лидерът на Украйна е в Обединеното кралство, за да участва в срещата на върха на Европейската политическа общност в двореца Бленхайм, близо до Оксфорд.

"За отношенията ни с Обединеното кралство е предвидена отделна програма. Ще се срещна с Негово Величество крал Чарлз III, министър-председателя Киър Стармър, правителствени служители и ръководители на отбранителни компании", заяви Зеленски в профила си в X.

The countries of the European area are gathering for the fourth time at the European Political Community Summit to discuss common issues and challenges. I have arrived in the UK to participate in the Summit, hold bilateral meetings with partners, and sign new security agreements.… pic.twitter.com/lOpTJE63nK