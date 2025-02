Зеленски: Путин изглежда е най-влиятелният член на НАТО. За него Тръмп е реквизит в спектакъла му (ВИДЕА)

"Няма да се откажа от въпроса с членство на Украйна в НАТО, той остава на масата. Но в момента изглежда, че най-влиятелният член на НАТО е Путин. Защото той има силата да блокира решенията на НАТО, въпреки факта, че Русия бе спряна именно от украинската армия, която не е член на НАТО, а не от натовски войници." Това каза президентът Володимир Зеленски на 15 февруари в речта си на Мюнхенската конференция по сигурността.

During his speech at the Munich Security Conference, Zelensky stated that he would not remove the issue of Ukraine's NATO membership from the negotiation table, and also remarked that it seems as though Putin is the most influential member of NATO, holding the decisive vote. pic.twitter.com/NUc4Hqrt5Y