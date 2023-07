Зеленски: Руснаците унищожиха 60 000 тона зърно за Китай в Одеса (ВИДЕО)

Припомняме, че в нощта срещу сряда имаше руска ракетна атака срещу Одеса. От руското министерство твърдят още, че са били унищожили складове за съхранение на гориво с общ обем около 70 хиляди тона. Само че от украинска страна съобщиха още сутринта, че там няма сериозни поражения, тъй като са свалени 6 ракети "Калибър" и 25 дрона "Шахед", от които 21 са унищожени при заход откъм морето в Одеска област, а другите 4 - в небето над Николаевска област.

Атаката беше остро осъдена и от украинския президент Володимир Зеленски. "През целия ден беше отделено максимално внимание на ликвидирането на последствията от атаката на руските терористи над Одеса, над населените места в региона, над Черноморск... на нашите пристанища... Това беше едва ли не най-големият опит на Русия да нанесе болка върху Одеса от началото на пълномащабната война", заяви Зеленски в традиционното си видеообръщение.

Песков: Ударите по Одеса са отмъщение за Кримския мост

"Благодарение на войските за противовъздушна отбрана, на всички наши защитници на небето, последствията от този удар са по-малки, отколкото биха могли да бъдат. С всеки такъв удар ние се обръщаме към нашите партньори отново и отново - въздушният щит на Украйна трябва да бъде укрепен. Тази атака на терористи доказва, че целта им не е само Украйна, не само животите на нашите хора... В пристанищата, които бяха атакувани днес, са били складирани около милион тона храна... Точно толкова, колкото е трябвало да бъде доставено към страните потребители в Африка много отдавна, в Азия... 60 000 тона селскостопански продукти, предназначени за изпращане до Китай, бяха складирани в пристанищния терминал, който пострада най-много от руския терор тази нощ", потвърди украинският президент.

Day 511: evening speech from Zelenskyi



"Throughout the whole day, maximum attention was paid to eliminating the consequences of the attack of Russian terrorists on Odesa, on communities in the region, on Chornomorsk... on our ports... This was almost the biggest attempt of… pic.twitter.com/IZlfSAC7bG