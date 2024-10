Рюте за удари на Украйна дълбоко в Русия: Има всички правни основания да ги разрешим

Въпросът за разрешаване на Украйна да използва западни оръжия с далечен обсег на действие срещу цели на територията на Руската федерация, е въпрос, който касае конкретния съюзник на Киев. Съществуват обаче всички правни основания за разрешение, заяви новоназначеният генерален секретар на НАТО Марк Рюте.

„От правна гледна точка, това е възможно, защото от правна гледна точка Украйна има право да използва оръжията си, ако те могат да поразяват цели в Русия и ако тези цели представляват заплаха за Украйна. Но дали отделните съюзници ще направят това, в крайна сметка, винаги зависи от тях“, заяви Рюте пред журналисти.

Още: Зеленски бил готов за "замразяване" на фронта в замяна на две решения за Украйна?

Генералният секретар на НАТО добави, че въпросът е бил обсъден и по време на тристранната среща в Лондон между него, украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер Киър Стармър: Зеленски пристигна в Лондон за среща със Стармър и Рюте (ВИДЕО).

„Обсъдихме го днес. Но в крайна сметка това зависи от отделните съюзници“, повтори Рюте, цитиран от РБК-Украйна.

I met with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer and @SecGenNATO Mark Rutte.



The key topics of our discussions were Euro-Atlantic integration and the military reinforcement of Ukraine. These are the steps that will create the best conditions for restoring a just… pic.twitter.com/MISQY6qSZT