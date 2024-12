Путин посрещна словашкия премиер Роберт Фицо в Кремъл (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин разговаря в Кремъл с министър-председателя на Словакия. Роберт Фицо е един от малкото европейски лидери, с които Путин поддържа приятелски отношения след началото на военните действия с Украйна, предаде АФП. „В момента Путин води разговори в Кремъл с министър-председателя на Словакия Фицо“, съобщи в канала си в Telegram руският телевизионен журналист Павел Зарубин, който е вътрешен човек за Кремъл, заедно с кратко видео, на което се виждат двамата.

Посещението на Фицо, чиято страна е едновременно член на НАТО и на Европейския съюз, не беше обявено предварително. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви пред Зарубин, че то е било договорено „преди няколко дни“. Песков не даде подробности за разговорите, но заяви, че може да се „предположи“, че ще бъдат обсъдени доставките на руски газ, предаде БГНЕС.

