Зеленски уволни Данилов от поста секретар на Съвета за сигурност: Кой поема поста?

Преди да бъде назначен на новия пост, Литвиненко пък е бил начело на Службата за външно разузнаване на Украйна.

Съответно с още един президентски указ на досегашния пост на Литвиненко като ръководител на външното разузнаване е назначен Олег Иващенко.

Още: Рускиня заплаши Зеленски: Ако още веднъж стреляте по Белгород, идвам с голи ръце да те пребия (ВИДЕО)

❗️ Zelenskyy removed Oleksiy Danilov from the position of NSDC Secretary and appointed Oleksandr Lytvynenko, head of the Foreign Intelligence Service (FIS), to replace him. pic.twitter.com/wZ2GL7aXUE