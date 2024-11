Зеленски в Унгария: Да прегръщате Путин, няма да помогне - мир не се купува със слабост

Европа трябва да покаже единство и да възприеме подхода „мир чрез сила“, за да се изправи срещу агресията на Русия и нейните съюзници, заяви украинският президент Володимир Зеленски на 7 ноември.

В унгарската столица Будапеща той участва в срещата на върха на Европейската политическа общност - междуправителствен форум за политически и стратегически дискусии за бъдещето на Европа, създаден през 2022 г. след руското нахлуване в Украйна. Общността включва страните от ЕС, но и още държави като Украйна, Великобритания, Северна Македония, Молдова - общо 44 страни от континента.

Европейските лидери се събраха в Будапеща на фона на нарастващата несигурност за това какво ще означава победата на Доналд Тръмп на изборите в САЩ за съюзническата подкрепа за Украйна и за европейската сигурност. Съществуват опасения, че новият президент на САЩ може да намали подкрепата си за Киев и да потърси споразумение с Кремъл за сметка на териториални отстъпки на Украйна: Тръмп победи и Байдън бърза да дава още оръжие на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

I addressed the European Political Community summit held in Budapest, emphasizing that the concept of ‘peace through strength’ has proven itself and is needed now. Showing weakness or selling out Europe’s positions won’t buy a just peace. Peace is the reward only for the strong. pic.twitter.com/0ZXrBqIqln