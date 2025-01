Зеленски за атаката срещу Киев при посещението на Стармър: Ще поздравим руснаците в отговор (ВИДЕО и СНИМКИ)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия ще бъде "поздравена" подобаващо на свой ред след като днес извърши атака с дронове срещу украинската столица Киев в момент, когато там на посещение бе британският премиер Киър Стармър. "Ще изпратим поздрав в отговор", бе съвсем ясен украинският лидер.

"This is what Ukrainians see every day."

Russia launched a drone attack on the center of Kyiv right during the British Prime Minister's visit. pic.twitter.com/ItTuwATN6A