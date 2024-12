Земетресение разтревожи гражданите на Хърватия

Слабо земетресение е ударило Хърватия, съобщава "Макфакс", позовавайки се на съобщение в Европейско-средиземноморски сеизмологичен център.

Земетресението е регистрирано в 7:45 ч. местно време на 23 километра от Вараждин. Въпреки че земетресението е било с магнитуд 1,9 по скалата на Рихтер, граждани съобщават, че са го усетили.

Земетресението е станало на дълбочина шест километра.

Припомняме, че в края на ноември малко по-силен трус от 2.5 по Рихтер бе регистриран край хърватския град Сисак, като хората отново го бяха усетили. ОЩЕ: Земетресение разлюля Хърватия

