Зверски глад за боеприпаси в Украйна, за месец Русия добави 0,04% към превзетото (ВИДЕО)

За да бъде подкрепено твърдението за липса на боеприпаси, във въпросния профил се появи интересен разказ, подкрепен с 3 видеа – как модерен руски танк Т-90 не е бил унищожен, след като е бил локализиран и е трябвало само да бъде обстрелян. Украинското командване обаче забранило да се ползват доставени от Запада боеприпаси – според офицера (Александър Лейтьоха) официалното обяснение е, че е нерентабилно тоест твърде скъпо. Съответно той поставя питането - танкът струва 2,5 млн. долара, колко струват тези западни боеприпаси? "Знаем къде се намират 75% от руските огневи позиции, но не можем да ги ударим (заради липса на муниции). Дават се по 5 до 7 изстрела по една цел", пише още в разказа. Там се казва и, че руснаците се страхуват като дава пример с друг случай – руска самоходна установка БМ-21 "Град" е навлязла в Бахмут, но е спряла на определена по-далечна дистанция и е стреляла оттам, което не ѝ е позволило да нанесе необходимите поражения.

Въпросът с боеприпасите за Украйна, но и за Европейския съюз, беше повдигнат от най-известния и голям производител на боеприпаси в Германия – Rheinmetall. Изпълнителният му директор Армин Папегер остро критикува германските управляващи политици, като заяви, че те се бавят – на думи искат много по-голямо производство, но не осигуряват пари и условия за това. Папергер каза, че е уверен, че с адекватна подкрепа отбранителната индустрия в Европа и САЩ може да достави достатъчно военно оборудване на Украйна, за да осуети руска победа. "Ако Западът иска Русия да загуби тази война, тогава Русия няма да я спечели. И Европа, и САЩ са в състояние да произведат повече, отколкото Русия някога ще може да произведе", категоричен беше Папергер – въпросът е в желанието: Германски гигант: Ако не увеличи разходите, Европа не може да задоволи нуждата от боеприпаси на Украйна

Показателно за нуждата от амуниции е, че Украйна официално обяви старт на производство на снаряди за собствените си нужди в завод на територията на страна-членка на НАТО. От друга страна обаче, за последните 24 часа украинското командване съобщава, че са унищожени 8 руски танка и 10 бронирани машини, както и 9 гаубици плюс 7 ракетни системи за залпов огън, което подсказва, че украинците не са останали изобщо без боеприпаси.

Затрудненията с боеприпасите обаче не са само за Украйна – Русия също се намира в усложняваща се ситуация. Руският военен министър Сергей Шойгу нареди удвояване на производството на високоточни боеприпаси, но той го направи на фона на увеличаващи се данни как руската армия изпитва все по-голям недостиг на обикновени боеприпаси. Данни за това има от САЩ, от Великобритания, а дори и в руски телеграм канали постоянно се появяват оплаквания – последното засега по-видимо е от Юри Мезинов, член на "Единна Русия", партията на руския диктатор Владимир Путин, който говори за недостиг на муниции за руснаците по целия фронт в Украйна.

"We have no rounds!"



Yury Mezinov, a "A Just Russia" party functionary from the Rostov region, claims the shortage of ammunition in the Russian army is felt along the whole frontline. He believes it is sabotage as he cannot find another explanation. pic.twitter.com/tRQNA6Z3Sz — Dmitri (@wartranslated) March 13, 2023

На този фон, според американски данни, цитирани от Insider, откакто започна т.нар. руска зимна офанзива, руснаците са успели да превземат 233,94 квадратни километра т.е. увеличили са контролираната от тях територия в Украйна с 0,04% през февруари, 2023 година!

Интересен аспект от войната, на който внимание обръща американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – ISW, е и случаят с Киевско-Печорската лавра и решението на Киев да бъде прекратено споразумението за даването ѝ под наем на украинското представителство на Руската ортодоксална църква. Видни руски и проруски блогъри вече разгръщат информационна атака как това било потъпкване на религиозните свободи при положение, че украинските власти се сдобиха с много доказателства как свещеници, обвързани с Руската ортодоксална църква, работят да прокарат кървавия дневен ред на Владимир Путин в Украйна.

Развитие на военните действия в Украйна

В сутрешната сводка на украинския щаб прави впечатление, че при Бахмут като удържани позиции са посочени Ягодно (2 километра север-северозапад от града), Хромово (на запад от Бахмут, де факто в покрайнините на града) и Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от града). Руснаците явно усилват натиска, защото украинският щаб съобщава, че под атака са Васюковка (15 километра северно от Бахмут), Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут), Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и дори Костянтиновка – градът попадна под интензивен обстрел от системи за залпов огън, които достигат на средно 40-тина километра дистанция. Украинският щаб обаче описва всичко това като "позиционни битки".

Kostiantynivka southwest of Bakhmut is being targeted by MLRS very heavily at this moment. pic.twitter.com/nDnmIyDM4A — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 14, 2023

В дневния си обзор популярният руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от Евгений Пригожин, твърди, че при Орехово-Васильовка руснаците успели да заемат по-високи позиции и имат предимство, макар че украинците опитват да контраатакуват. Освен това, "Рибар" твърди и, че в индустриалната зона АЗОМ силите на ЧВК Вагнер са успели да превземат завода "Востокмаш" - мястото, което украинският президент Володимир Зеленски посети през декември, 2022 година, за да окуражи защитниците на Бахмут. Политическият редактор на германския таблоид "Билд" Юрген Рьопке коментира тази тема в Туитър и настоява, че "следващата украинска линия на отбрана се е сринала" и че това била последната надежда на украинската армия да изгради солидна защитна линия вътре в Бахмут – сега обаче руснаците щели да продължат улица по улица, на запад от река Бахмутовка. Почти всеки коментар на Рьопке в Туитър обаче бива обект на критики заради сензационния тон, който използва – с обвинения как преувеличава и рисува невярна обстановка, а тези му думи повтарят вълнението на руски военни блогъри как ЧВК Вагнер напредва вече в западната част на Бахмут.

This line was the last hope for Ukraine to build a solid front inside the city, where Russians would be physically held back along a natural and structural barrier.

Now, it's gone. Russians can move forward street by street, West of the Bakhmutivka, from now on. pic.twitter.com/XWrVLuFG55 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) March 14, 2023

Че украинците оказват яростна съпротива и не са напуснали позициите си при река Бахмутка обаче е видно от геолокализирани видеокадри, показващи унищожен руски танк Т-72Б3:

The Russian MBT T-72B3 was destroyed by soldiers of the 93rd brigade on the left bank of the Bakhmutka River. Bakhmut. pic.twitter.com/fJe1eRBMo3 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 14, 2023

От юг също има опити за руски напредък в Бахмут, които обаче се сблъскват с украинската артилерия:

GeoConfirmed UKR.



"Russian soldiers shelled and hit by Ukrainian artillery." H2H3+72R Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine



48.57823, 38.00252



GeoLocated by @JagdBandera and @M0nstas https://t.co/Mmz51RtUVZ — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) March 13, 2023

В района на Авдеевка руските атаки продължават да са интензивни, но без голям руски пробив – традиционно украинците съобщават за удържани позиции Камянка (4 километра североизточно от Авдеевка), Краснохоривка (9 километра северно от Авдеевка), като "Рибар" говори как там имало "ожесточен бой" и украинското командване хвърляло резерви, за да се опита да удържи линията. Идеята е през Краснохоривка да има пробив и да се прекъсне пътя между Опитно и Водяне, за да може да се говори за обкръжаване на Авдеевка. На северозапад и от юг руснаците не се хвалят да водят ожесточен бой, като украинският щаб твърди, че украинските позиции в Невелско, Първомайско и Водяне (северозапад), както и при Маринка и Победа (30-тина километра на юг) остават непокътнати. А при Угледар (Въгледар, Вухледар) няма информация в конкретика за боевете – към момента мащабът на бойните действия там е сравнително лимитиран.

The Russian tank went to the land of eternal tank offensives. Vodyane, Donetsk region. pic.twitter.com/XgwGtWkmYf — Paul Jawin (@PaulJawin) March 14, 2023

Russian assault stopped. Russian BTR-82 was blown up by a landmine during the assault on Vuhledar. The commander and driver died, this is the gunner. pic.twitter.com/k148bfosgJ — Paul Jawin (@PaulJawin) March 14, 2023

В Луганска област районът около Кремена продължава да е най-горещата точка – Диброва (5 километра южно от града) и гористата месност Серебрянка са зони на интензивни боеве, но без значими промени в позициите. Украинците успешно са ударили с HIMARS санаториум зад фронтовата линия, който е бил използван за казарма и склад за оръжие от руснаците:

Russian serviceman demonstrates the results of a HIMARS strike at his accommodation. Location unknown (?). pic.twitter.com/QQfTi3EJN1 — Dmitri (@wartranslated) March 14, 2023

В Запорожка област руснаците усилено се окопват, а украински партизани успешно убиха с взрив в автомобила му Иван Ткач - ръководител на най-голямата транспортна компания в окупирания Мелитопол, който открито помагаше на руснаците и беше назначен от тях като отговарящ за танспорта.

