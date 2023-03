Путин откри силен огън задочно: Пригожин вече е мишена (ВИДЕО)

Поредица от събития в това отношение наляха допълнително масло в огъня. На първо място – руският политолог Алексей Мухин, който е член на политическия клуб "Валдай", лично създаден от руския диктатор Владимир Путин, атакува директно Пригожин в личния си канал в Телеграм. Мухин посочи, че заявлението на Пригожин как щял да се кандидатира за президент на Украйна всъщност се чете от руския народ като заявление, че руският олигарх ще се кандидатира за президент на Русия. Освен това, Мухин счита, че Пригожин търси изкупителни жертви в ЧВК Вагнер за големите жертви, които армията му дава и че като командир на ЧВК руският олигарх всъщност е поставил под риск от обкръжаване войниците си при очаквана украинска контраатака.

Точно в този ред на мисли, в телеграм канала RSOTM се появи дълга публикация, в която се обяснява как украинската армия се подготвя за контраатака и то не в ограничен участък на фронта, а по цялата фронтова линия. Изрично се отбелязва, че се евакуират цивилни и се прехвърлят вече обучени по стандартите на НАТО украински бригади за осъществяване на офанзивата, като най-голямо внимание се обръща на Херсонска и Запорожка област, защото ако те паднат, Крим остава открит за украински удар. Публикацията е писана от автор, който е анонимен, но се знае, че е част от командването на ЧВК Вагнер.

На този фон, в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание, че Пригожин отговори на Мухин, но се въздържа да го прави в стила, с който общува с руското военно министерство. Руският олигарх напомня как направил "550 опита" да осигури боеприпаси на ЧВК Вагнер в битката и че все пак били докарани 12-15 камиона с муниции. Изрично Пригожин подчертава, че няма конфликт между ЧВК Вагнер и войниците от редовната руска армия и дори счита, че щяло да има "дарения" от снаряди за неговата частна армия от формирования на редовната руска армия поради "приятелските отношения". Колко обаче са добри всъщност такива отношения и реално ли е Пригожин да говори как ЧВК Вагнер ще бъде продсигурена безсрочно с амуниции – Юри Межинов, член на партията на Путин "Единна Русия", се оплаква, че по цялата фронтова линия има недостиг на боеприпаси за руските сили:

"We have no rounds!"



Yury Mezinov, a "A Just Russia" party functionary from the Rostov region, claims the shortage of ammunition in the Russian army is felt along the whole frontline. He believes it is sabotage as he cannot find another explanation. pic.twitter.com/tRQNA6Z3Sz — Dmitri (@wartranslated) March 13, 2023

Друга сюжетна линия в това отношение изглежда беше и визитата на Рамзан Кадиров при Владимир Путин. Кадиров опита да засвидетелства вярност, но е ясно, че чеченските бойци играят все по-второстепенна роля в офанзивните действия в Украйна – само при Билохоривка, Луганска област, и според ISW чеченският лидер вероятно се бои, че губи влияние. От друга страна, Путин вижда възможност чрез "кадировците" да създаде баланс по отношение на ЧВК Вагнер. Тази хипотеза изглежда по-вероятна заради представянето на проектозакон за увеличение на възрастта за наборна служба в руската армия – поетапно, в срок от 3 години минималната възраст ще стане 21 години, след като сега е 18, а максималната – 30 години, след като сега е 27 години. Това означава, че Кремъл не планира нова официална голяма мобилизационна вълна.

Развитие на военните действия в Украйна

Soldiers of the 3rd Assault Brigade in Bakhmut. pic.twitter.com/oUcT1cGUzd — Paul Jawin (@PaulJawin) March 13, 2023

(КАРТА) Съгласно сутрешната сводка на украинския щаб, руските атаки при Бахмут са спрени навсякъде, където има значение за обкръжаването на града. Украинците твърдят, че са отбили атаки при Васюковка (15 километра северно от Бахмут), Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут), Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут), Григориевка (10 километра северозападно от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). На север, руснаците трябва да атакуват позиции, които са на по-висок терен и според украински данни засега не се справят добре, а в дневния обзор на "Рибар" индиректно има потвърждение предвид думите "продължава щурма на позициите на противника в западните покрайнини на Орехово-Васильовка". Големият кръг, който руснаците се опитват да опишат, напредвайки по протежението на магистрала Е40, за да завият след това на юг към Хромово и да блокират изцяло Бахмут, подсказва, че руските части нямат достатъчно сили да пробият директно в по-тесен периметър и опитват да "разтеглят" украинската отбрана, за да си осигурят слабо място за пробив.

Факт е обаче, че руснаците вече прекъснаха магистрала М03 между Славянск и Бахмут – при Берховка:

Russian invasion forces in Berkhivka, 4 km N-W of Bakhmut, showing the cut M03 highway that leads to Sloviansk to Russian state news. pic.twitter.com/wTaPlMRx1E — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) March 13, 2023

(КАРТА) И по украински, и по руски данни ("Рибар") вече има боеве в комплекса АЗОМ. Тази индустриална зона прилича на "Азовстал" и руски пробив оттам ще дойде много трудно: Руснаците изглежда искат повторение на битката за "Азовстал", но в Бахмут (ВИДЕО)

На юг геолокализирани кадри показват, че руснаците явно са успели да напреднат до нови позиции към път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут:

Какво обаче се случва в този регион е видно и от други видеокадри – украински танкове и бронирани машини прочистват руски позиции при Ивановско, именно за да не се допусне Т0504 да бъде прекъснат с установяване на руски пехотни блокади:

Soldiers of the 5th Assault Brigade are storming Russian positions south of Ivanivske at 48.55515, 37.91995, south west of Bakhmut. pic.twitter.com/M1mG529mw7 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 13, 2023

Штурм ворожих позицій силами 5-ї окремої штурмової бригади 🇺🇦🦾 при підтримці Т-72Б3 та FV103 Spartan в районі села Іванівське, Донецька область. 💥🔥 pic.twitter.com/BXyM0KNNCA — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) March 13, 2023

(КАРТА) При Авдеевка от няколко дни руският натиск се усили, но все още няма никакви данни за руски пробив. Преди два дни имаше твърдения, че Краснохоривка (9 километра северно от Авдеевка) и Камянка (4 километра североизточно от Авдеевка) са паднали, обаче оттогава така и няма никакви видео или снимкови геолокализирани доказателства за такова нещо. Напротив, украинският щаб казва, че както там, така и на северозапад – Невелско, Първомайско и Водяне, така и при Маринка и Победа руснаците се провалят. При Угледар (Въгледар, Вухледар) няма потвърдени руски пехотни атаки през последното денонощие.

(КАРТА) В Луганска област има нов руски опит за атака на Диброва (5 километра южно от Кремена), като се използват и бронирани машини. До момента няма данни за руски успех. "Рибар" коментира, че в гористите местности до Кремена (резерватът Серебрянка) украинската армия прави всичко възможно да не изгуби позициите си. Билохоривка, на 12 километра южно от Кремена, остава в украинско владение – поредна руска атака там е спряна с помощта на дронове. Към момента зоната около Кремена и Билохоривка изглежда са основните цели на руснаците по линията Сватово - Кремена:

The village of #Bilohorivka in the #Luhansk region, for which fierce battles have been going on for several months. pic.twitter.com/gh7C7SN3XX — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2023

Руска активност има по отношение на Купянск – неуспешни атаки при Мацютовка (13 километра североизточно от Купянск), Дворичина (17 километра североизточно от Купянск) и Хряниковка.

ОЩЕ: Бахмут не пада: Ще стане ли Пригожин изкупителна жертва? (ВИДЕО)