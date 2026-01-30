Доналд Тръмп избра следващия председател на Управлението за федерален резерв

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е номинирал бившия управител на Федералния резерв Кевин Уорш за следващ председател на централната банка, с което сложи край на месеците спекулации за това кой ще ръководи паричната и лихвен политика в най-голямата икономика в света, предаде Ройтерс. Уорш трябва да поеме поста, след като мандатът на настоящия председател на Фед Джером Пауъл приключи през месец май.

Позицията на председател на Федералния резерв изисква потвърждение от Сената на САЩ.

Кой е Кевин Уорш?

Уорш е бил член на Управителния съвет на Федералния резерв от 2006 до 2011 г., играейки ключова роля по време на финансовата криза през 2008 г. като основна връзка на Фед с Уолстрийт. Той също така е представлявал централната банка в Г-20 и е действал като емисар на Съвета както към развиващите се, така и към развитите икономики в Азия.

Въпреки че Кевин Уорш не е вътрешен човек в Белия дом, той е бил довереник на президента и гост в имението му във Флорида и изглежда е готов да прокара много от приоритетите на Тръмп като "шеф в сянка" на Федералния резерв, докато мандатът на Пауъл не изтече в средата на май.

Адвокат и изтъкнат гостуващ сътрудник по икономика в Института "Хувър" към Станфордския университет, Уорш заяви, че вярва, че президентът е прав да оказва натиск върху централната банка за рязко намаляване на лихвените проценти и критикува Федералния резерв за подценяване на потенциала за намаляване на инфлацията в резултат на растежа на производителността, подсилен от изкуствения интелект.

В съобщение в социалната си платформа Truth Social Тръмп заяви: "Познавам Кевин от дълго време и не се съмнявам, че той ще остане в историята като един от НАЙ-ДОБРИТЕ председатели на Федералния резерв, може би най-добрият. Освен всичко останало, той никога няма да ви разочарова".