Израел твърди, че е убил ирански лидер, считан за склонен да преговаря за мир

Секретарят на Иранския висш съвет за национална сигурност Али Лариджани е бил убит при израелски целенасочен удар през нощта. Това обяви израелският министър на отбраната Израел Кац, предадоха световни агенции, цитирани от БТА. Малко по-рано израелски медии съобщиха, че въоръжените сили на страната са взели на прицел Лариджани, но добавиха, че съдбата му не е известна. До момента няма официална реакция от страна на Иран.

Според немалко анализатори, Лариджани беше считан за човек, който би могъл да поведе Иран към мирни преговори - т.е. не краен екстремист. Това обаче поне публично не беше имидж, който беше ревностно защитаван от секретаря на Иранския висш съвет за национална сигурност.

В социалните мрежи беше публикувано писмо от Лариджани, който поднася съболезнования на близките на моряците, загинали при потопяването на иранска фрегата от военноморските сили на САЩ по-рано този месец.

От началото на американско-израелската военна кампания срещу Иран бяха убити десетки представители на властите в Техеран.

По-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал командира на иранските паравоенни сили "Басидж".

Иранският върховен ръководител аятолах Али Хаменей бе убит още в първия ден от войната - 28 февруари.