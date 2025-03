Не може да си платиш бензина, банкирането е офлайн: Хакерски проблеми за "Лукойл" и руски банки

Системата за бързи плащания на руската петролна корпорация "Лукойл" в Русия е била поразена от хакерска атака. Хакерите са я извадили от строя и така клиентите на популярната руска компания не могат да плащат с карти, ако например сипват гориво на бензиностанции. Отделно, служители на "Лукойл" нямат достъп до служебните си компютри, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA - Още: Премиерът каза колко са потенциалните купувачи на "Лукойл".

❌Hackers attacked the oil corporation "Lukoil" and seemingly took down the fast payment system



Today, people cannot pay at the pump with their cards, and "Lukoil" employees are unsuccessfully trying to log into their work computers.



