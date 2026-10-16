Планът на кабинета "Радев" за Бюджет 2027: Скромен ефект от по-ниските разходи, приходите падат като дял от икономиката

Правителството на Румен Радев се похвали с план за "трайно оздравяване на публичните финанси, ограничаване на държавните разходи, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на размера на нов дълг спрямо предходните години, без промяна на основните данъчни ставки". Според Министерството на финансите това е заложено в Проекта на бюджетен план на Република България за 2027 година, който беше официално изпратен на Европейската комисия и на Еврогрупата.

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В плана, който беше публикуван в цялост, се предвиждат по-високи пенсии и заплати в бюджетната сфера, както и нови мерки за облагане на определени сектори, на фона на процедурата по свръхдефицит, която Европейският съюз започна срещу страната ни през лятото по предложение на ЕК.

Бюджетният план на България за 2027 г. предвижда дефицит от 4,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) спрямо рекордния в новата ни история дефицит от 5,7% за 2026 г., също заложен от кабинета "Радев". Новото число е "съществена фискална корекция", посочват от финансовото ведомство. Целта е прекомерният дефицит да бъде сведен до допустимите 3% от БВП до 2029 г., съгласно изискванията на ЕС.

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Финансовото министерство посочва, че ще има нетен растеж на приходите с близо 1 млрд. евро спрямо 2026 г. - до малко над 51 млрд. евро, само че се признава за намаление на приходите като дял от икономиката - с 2,2 процентни пункта, до 36,1% от БВП. Разходите пък ще паднат с 3 процентни пункта - до 40,4% като дял от БВП. Реално обаче мерките, които правителството предприема в разходната част, ще имат незначителен ефект - цитирано е числото от 57,3 млн. евро, или 0,04% от БВП през 2027 г. Причината за цялостно по-ниските планирани разходи е краят на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Държавният дълг ще нарасне от 31,1% от БВП през 2026 до 33,3% от икономиката догодина, предвижда планът.

Растежът на икономиката ще се забави до 2,5% през 2027 г. Темпът на нарастване на износа ще се ускори поради очаквано подобряване на външното търсене, а растежът на потреблението на домакинствата ще бъде "по-умерен, в синхрон с динамиката на доходите". Очаква се леко намаление на инвестициите - с 1.1 процентни пункта - до 4,3% от БВП.

Снимка: Министерски съвет

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Безработицата се планира да остане на същото равнище - 3,4%. Средногодишната инфлация за 2027 г. се очаква да достигне 4% - спад от 4,8% надолу спрямо 2026 г. Нарастването на потребителските цени ще се забави до 2,6% към декември 2027 г., предвижда планът.

Това все още не е цялостно оформеният Бюджет 2027, но показва посоката, в която върви правителството по отношение на публичните приходи и разходи.

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Повече приходи без промяна на основните данъчни ставки: така ли е наистина?

Сред ключовите мерки е въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите за 2027 г. Предвижда се като данъчна основа да се използва средната годишна данъчна печалба на предприятията за периода 2020-2025 г. и 33% ставка на данъка върху печалбата. Предлаганият данък върху свръхпечалбата ще се прилага само за лица в определени икономически сектори – банки, застрахователни и презастрахователни дружества, търговци, извършващи стопанска дейност в не по-малко от пет обекта за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети и хипермаркети, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити.

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Предвижда се през 2027 г. данъчно задължените лица да правят месечни авансови вноски за дължимия данък. Също така е заложено преотстъпване на 30% от данъка върху свръхпечалбата, който следва да се използва за изпълнение на нормативни изисквания за поддържане на капиталови буфери (резерви), а за лицата, които не правят такива задължителни резерви - за инвестиране в нови дълготрайни материални и нематериални активи, свързани с осъществяването на основната им дейност. На тази основа бюджетният ефект от мярката за 2027 г. е в размер на 800 млн. евро, прогнозира финансовото ведомство.

Тук е важно да се отбележи, че промяна ще има и при ваучерите за храна - предлага се увеличаване на максималния размер на ваучерите, които могат да бъдат предоставяни на едно наето лице, от 200 лв. (102,26 евро) на 200 евро месечно, но и промяна в облагането на дохода, за да влязат допълнителни приходи за държавния бюджет. Ваучерът ще се облага със 7% данък, т.е. реалната му максимална стойност ще е 186 евро на месец. Едновременно с това се предвижда увеличаване на общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна на 1,5 млрд. евро, "с цел осигуряване на достатъчен финансов ресурс за функционирането на системата". Очакваният бюджетен ефект от мярката за 2027 г. е в размер на 55 млн. евро.

Снимка: финансовият министър Гълъб Донев, БГНЕС

Заложено е и актуализиране на данъчните оценки, върху които се определя данъкът върху недвижимите имоти и други данъци. Оценката няма да се използва по отношение на такса „битови отпадъци“. Предвижда се поетапно увеличаване – за 2027 г. е 30% (за 2028 е 35%, за 2029 е 35%). Идеята е за три години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка. Тя служи за определяне на данъка върху недвижимите имоти и се използва при изповядване на сделки: Данъчните оценки на имотите скачат със 100% за три години.

Друго, което засяга гражданите, е въвеждане на акциз при първа регистрация или при внос на нови и употребявани луксозни автомобили с мощност на двигателя над 250 kW. За нови автомобили се предвижда ставка от 10 000 евро + 10 евро за всеки киловат над 250. За употребяваните автомобили се предвижда ставка от 5000 евро + 8 евро за всеки киловат над 250. Прогнозният бюджетен ефект от мярката за 2027 г. е в размер на 20,8 млн. евро.

Предвижда се и увеличение на максималния осигурителен доход до 2400 евро от 1 януари 2027 г. (с индикативен ефект 265,1 милиона евро), както и повишаване на минималните осигурителни доходи (с индикативен ефект 196,7 милиона евро). Така максималният се вдига с нови 100 евро, а за минималните няма посочена конкретна цифра с колко ще се вдигнат и кои сектори ще засегнат. Те вече бяха увеличени от 1 август 2026 г.

В плана са заложени още по-високи данъци за определени хазартни дейности: Пълна забрана на рекламата на хазарт, но не точно: Всичко в новия законопроект на кабинета "Радев".

Предвижда се актуализиране на тол таксите и цените на електронните винетки. Посочва се, че държавата планира да събере 31,7 млн. евро от по-високи тол такси и винетки, както и 45,5 млн. евро от диференциране на тол таксите според класа въглеродни емисии.

Правителството заявява, че ще разчита на по-добра събираемост на данъците, ограничаване на "сивата икономика" и борба с укриването на приходи - на фона на реално свиване на приходите като част от БВП.

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Снимка: премиерът Румен Радев, БГНЕС

Пенсии, заплати и инвестиции

В проекта се предвижда увеличение на пенсиите с около 8%, на възнагражденията в бюджетната сфера с 5% и на разходите за заплати на педагогическите специалисти със 7,5%.

Заложени са и социални мерки за семействата с деца. Вече беше обявено увеличение на размера на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. В ЗДДФЛ актуализираният размер всяка година се включваше в закона за бюджета:

за 2026 г. при едно дете е 6000 лева, като сега се увеличава на 5000 евро – 1932 евро разлика;

при две деца – увеличава се от 12 000 лева на 8000 евро, или разлика с 1864 евро;

при три и повече деца – увеличава се от 18 000 лева на 11 000 евро, или 1796 евро разлика;

за деца с увреждания – увеличава се от 12 000 лева на 10 000 евро, или разлика с 3864 евро.

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Същевременно кабинетът планира оптимизация на държавната администрация, ограничаване на някои разходи и реформа в системата на ТЕЛК с цел по-добър контрол върху плащанията. Конкретно за ТЕЛК е записано намаление на разходите с 228,7 млн. евро, или 0,16% от БВП през 2027 г.

С оптимизация на силовите ведомства се очаква ефект от освободени малко над 200 милиона евро, от оптимизация на разходите за персонал в бюджетната сфера (с 10%) ще се освободят още около 163 млн. евро, но пък увеличението на заплатите в администрацията с 5% ще струва над 278 млн. евро - или 0,2% от БВП.

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Инвестициите в отбраната

За отбрана са предвидени разходи в размер на 2,4% от БВП през 2027 г. - тук има ръст спрямо 1,8 на сто за 2026 г. и скок над прага от 2 на сто, заложен от страните членки на НАТО (този праг, според договореностите на Алианса, трябва да се увеличи до 5% от БВП до 2035 г.). Средствата включват инвестиции в изтребители F-16, военноморска техника и системи за противовъздушна отбрана.

Растежът на разходите за отбрана за 2027 г. на годишна база е в размер на 42,4% и е "обусловен най-вече от капиталовите разходи, основно във връзка с очакваните доставки по проектите за „Придобиване на нов тип боен самолет“, „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС" и „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“. Текущите разходи в сектор отбрана нарастват през 2026 г. с 10,7%, а през 2027 г. - с 5,6% спрямо предходната година", пише в плана за бюджет 2027.

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