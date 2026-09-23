Данъчните оценки на имотите скачат със 100% за три години

За три години - до 2029 г. - данъчните оценки на имотите ще се вдигнат двойно, предвижда промяна в Закона за местните данъци и такси, предложена от правителството на Румен Радев. Това се разбра от брифинг на зам.-министъра на финансите Людмила Петкова на 23 септември, на който бяха обявени редица изменения в данъчните закони с цел по-голям прилив на приходи в държавния бюджет.

Петкова обяви актуализиране на данъчните оценки, върху които се определя данъкът върху недвижимите имоти и други данъци. Оценката няма да се използва по отношение на такса „битови отпадъци“.

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Поетапно увеличение

Предвижда се поетапно увеличаване на данъчните оценки – за 2027 г. с 30%, за 2028 с 35%, за 2029 с 35%.

"Идеята е за три години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка. Тя служи за определяне на данъка върху недвижимите имоти и се използва при изповядване на сделки. За битовите отпадъци се запазва настоящата данъчна оценка", обяви зам.-министърът на финансите.

Снимка: БГНЕС

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Останалите ключови промени

Акцент сред останалите мерки е облагането на свръхпечалбите на банки; застрахователни и презастрахователни дружества; търговци, извършващи стопанска дейност, с не по-малко от 5 обекта за търговия с храни; телекомуникационните компании; обменните бюра; дружествата за бързи кредити.

Сред другите ключови изменения са промени при ваучерите за храна (облага се със 7% данък, но се увеличава стойността му), при покупка на по-мощни коли (въвежда се акциз) и при данъчните оценки за имотите. Правителството също така обяви сериозни мерки срещу хазартния сектор, както и по-голямо данъчно облекчение за деца и деца с увреждания.

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