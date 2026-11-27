България отчита най-високия си дефицит на касова основа от периода на хиперинфлацията насам – около 6%, при положение че страната досега не е преминавала 4%, а ако положението се влоши още малко, ни грози тежък срив по примера на Румъния и на Гърция отпреди две десетилетия. Това заяви икономистът Георги Ангелов в ефира на Нова телевизия. Той предупреди, че всички показатели – включително инфлацията и дефицитът по текущата сметка, вече започват да изпадат в дисбаланс.

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Според Ангелов сравнението днес вече не е с кризата около КТБ, а с времето на общата хиперинфлация, а единственият позитивен знак е евентуално леко намаление на дефицита догодина спрямо сегашната тежка база. Ключовият въпрос е дали мерките са достатъчно бързи, за да охладят натрупания балон, преди той да се взриви и последиците да бъдат усетени от всички.

По думите на финансиста Никола Филипов повишаването на осигурителната и данъчната тежест – чрез минималните осигурителни прагове и вдигането на максималния осигурителен доход, изважда около 600 млн. евро от хората и бизнеса, за да отидат в нереформирани системи, без да се решават структурните проблеми. Той посочи, че базата за 2026 г. е изключително лоша, а отвъд нея стои само пълномащабна криза.

Финансовият журналист Стефан Антонов подчерта, че прекалено рязкото свиване на държавните разходи крие риск от свиване на икономиката, рецесия, безработица и обедняване, затова финансовата консолидация трябва да се случи плавно в четиригодишен план. Според него страната все още не е на онези нива на задлъжнялост и има шанс за по-щадящ подход, макар че досегашното изливане на пари вече е подхранило инфлацията, а бъдещите дефицити и заеми също ще оказват натиск върху цените.

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Антонов подчерта, че държавата не създава богатство, а само го преразпределя и осигурява условия за частния сектор да създава богатство. И отбеляза, че макар вдигането на праговете да поражда недоволство, се търси начин да не се нанася прекалено жесток удар върху стопанската активност.