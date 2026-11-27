„Рисковете от приетия данък „свръхпечалба“ от 33% еднократно са няколко. Първо, сигналът който даваме към бизнеса и второ – препоръките на ЕК да не ползваме като устойчиви мерки еднократните мерки“, коментира пред bTV Даниела Везиева, бивш служебен министър на икономиката и то в правителство на Стефан Янев, който беше назначен за служебен премиер от Румен Радев в качеството му на президент. Според нея трябва да има ясно записан текст в закона, с който да се казва, че не трябва да се увеличават таксите по кредитите за сметка на този данък – нещо, което е направила Италия. Още: Георги Ангелов предупреди: Дефицитът гони 6%, балонът може да гръмне като в Гърция

Данъците не са само за банките

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„Данъкът не е само за банките. Той е сбъркан фундаментално. Начинът, по който се налага, наказва всеки, чийто бизнес расте. Това е изключително вредно за предприемаческата среда у нас“, коментира от своя страна Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.

„Мярката на практика казва – ако ти расте бизнесът, дори не чак толкова бързо, можеш да бъдеш наказан“, посочи той.

По думите му вторият проблем е, че няма как да сме сигурни, че тази мярка „няма да им се услади“ и да решат след година отново да я приложат, но с друга формула и отново да накажат успешния бизнес.

„Философски е сбъркан този данък – изглежда добре, защото пълни добре бюджета“, допълни икономистът. „По отношение на банковия кредит – лихвите са на рекордно и абсурдно ниски нива в България. По-ниски лихви няма да има – или ще се запазят, или ще вървят нагоре и това трябва да е ясно на всички“, каза Богданов.

„Произнасянето на ЕЦБ не е първо произнасяне по тази тема за извънреден секторен данък за банките. Подобно произнасяне са правили за Италия“, каза доц. Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС. Той е на мнение, че е невъзможно такъв извънреден секторен данък да продължи много дълго, тъй като това води до натиск върху светлите данъкоплатци.

Относно кредитите по думите му след Нова година ще влязат първите по-тежки мерки, така че „кредитният ентусиазъм ще бъде леко охладен“.

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