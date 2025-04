Вътрешни данни: Кой принуди Тръмп да се укроти с митата (ВИДЕО)

Когато лихвата по 10-годишните държавни облигаци стигне и прескочи 5 процента, Скот Бесент (финансовият министър на САЩ) знае това най-добре, повече от всеки. Тогава всичко почва да затваря – когато дълговите пазари са се объркали. Така бизнес репортерът на Fox News Чарлз Гаспарино коментира каква е истинската причина за обрата в политиката на Доналд Тръмп с т.нар. реципрочни мита и решението на американският президент да наложи 90-дневна пауза – Още: Тръмп обяви пауза на митата, но вдигна тарифата за Китай (ВИДЕО)

Гаспарино изрично подчерта, че не би искал да го казва, но основният въпрос предвид 90-дневната пауза е кой всъщност е отстъпил – дали светът е дошъл да се моли или Тръмп се е поддал? Според репортера и то от единствената мейнстрийм телевизия, която Доналд Тръмп уважава, отстъплението е на Белия дом.

Причината не е Китай, казва Гаспарино – причината е Япония. Според източниците на репортера, докато Тръмп е опитвал да преговаря с Япония, Токио е почнал да продава ударно 10-годишни американски ценни книжа, защото японците вече са решили, че САЩ не е добро място за правене на бизнес.

Тръмп пое риска, защото мислеше, че целият свят, без Китай, има какво да губи повече, но спря – и всичко заради пазара на облигации, подчерта Гаспарино.

