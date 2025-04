Тръмп обяви пауза на митата, но вдигна тарифата за Китай (ВИДЕО)

Доналд Тръмп предприе нов ход относно митата за внос на стоки в Съединените щати. Той обяви пауза за тарифите, които ще трябва да се плащат за внос на стоки от цял свят, но същевременно вдигна процента за Китай. Той оправда мярката спрямо Пекин с „липсата на уважение към световните пазари“.

„С настоящото повишавам тарифата, наложена на Китай от Съединените американски щати, на 125%, влизаща в сила незабавно. В един момент, надяваме се в близко бъдеще, Китай ще осъзнае, че дните на ограбване на САЩ и други държави вече не са устойчиви или приемливи“, написа той в своята социална мрежа Truth Social.

Той обаче обяви добра новина за останалия свят. „Обратно, и въз основа на факта, че повече от 75 държави са се обадили на представители на Съединените щати, включително Министерството на търговията и Министерството на финансите, за да договорят решение на обсъжданите теми, свързани с търговията, търговските бариери, митата, манипулирането на валутата и непаричните тарифи, и че тези държави не са отвърнали, по мое силно предложение, по никакъв начин или форма срещу Съединените щати, разреших 90-дневна пауза и значително намалена реципрочна тарифа през този период от 10%, също влизаща в сила незабавно. Благодаря ви за вниманието!“, написа Тръмп в социалната мрежа.

„Когато удряте по Съединените американски щати, президентът Тръмп ще ви отвърне по-силно“ – така прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит обясни новите ставки за Китай. По думите на Ливит повече от 75 държави са се свързали с американския президент, за да преговарят, и те са били претоварени от количеството искания. „Ще има 90-дневна пауза на реципрочните мита, тъй като тези преговори продължават, а нивото на митата ще бъде сведено до универсалните 10%“, каза тя.

