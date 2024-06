За първи път от 16 години: ЕЦБ одобри гръцките банки да изплащат дивидент

Европейската централна банка е одобрила искането на големите гръцки банки за изплащане на дивидент тази година за първи път от 2008 година, предава Bloomberg.

Гръцкият банков сектор се връща към нормалното си състояние след три рекапитализации, довели до национализацията им предходното десетилетие, когато страната беше разтърсена от финансова криза, започнала в края на 2009.

Alpha Services and Holdings ще разпредели 122 млн. евро от печалбата за 2023 г. – около половината от сумата под формата на паричен дивидент, а останалата като част от обратно изкупуване, съобщи кредиторът в изявление от четвъртък.

Снимка: iStock

Гръцките банки не са правили плащания към акционерите от финансовата криза преди 16 години. Страната навлезе в продължила десетилетие дългова криза през 2010 г., като кредиторите бяха рекапитализирани като част от спасителни програми.

„Одобрението на надзора за възстановяването на дивидентните плащания е последният печат за одобрение за пълното завръщане на банката към нормалност след избухването на финансовата криза“, заяви главният изпълнителен директор на Alpha Services and Holdings Василиос Псалтис.

Piraeus Financial Holdings и Eurobank Ergasias Services and Holdings също обявиха в четвъртък, че са получили съответните одобрения за плащания към акционерите. Piraeus ще плати в кеш сумата от 79 млн. евро, а Eurobank ще разпредели 342 млн. евро на акционерите си. Очаква се National Bank of Greece да публикува изявление по-късно в четвъртък.

Финалното разпределение на плащанията трябва да бъде одобрено и на общите събрания на кредиторите, чието провеждане се очаква през лятото.