1/8-финалите на Лига на конференциите са ясни! Пътят на Челси към титлата е открит

Жребият в Лигата на конференциите бе изтеглен. В осминафиналната фаза големият фаворит Челси ще се изправи срещу датския Копенхаген. Останалите два силни и именити тима Реал Бетис и Фиорентина са в другия поток, което отваря пътя на лондончани до титлата. Испанският отбор ще срещне португалския Витория Гимараеш в следващия си мач от надпреварата, а "Ла Виола" ще премери сили с гръцкия Панатинайкос. Двубоите от осминафиналната фаза на Лигата на конференциите ще се играят на 6 и 13 март.

Бетис - Витория Гимараеш

Ягелония - Съркъл Брюж

Целие - Лугано

Панатинайкос - Фиорентина

Борац Баня Лука - Рапид Виена

Пафос - Юргорден

Молде - Легия Варшава

Копенхаген - Челси

Впоследствие на церемонията бяха определени и евентуалните следващи сблъсъци. Бетис и Фиорентина могат да се срещнат чак на полуфиналите. Разбира се, не са изключени изненади, каквито вече видяхме в хода на надпреварата.

Бетис/Витория Гимараеш - Ягелония/Съркъл Брюж

Целие/Лугано - Панатинайкос/Фиорентина

Копенхаген/Челси - Молде/Легия Варшава

Пафос/Юргорден - Борац Баня Лука/Рапид Виена

Бетис/Витория Гимараеш / Ягелония/Съркъл Брюж - Целие/Лугано / Панатинайкос/Фиорентина

Копенхаген/Челси / Молде/Легия Варшава - Пафос/Юргорден / Борац Баня Лука/Рапид Виена

Припомняме, че по-рано беше изтеглен и жребият за Шампионска лига, където се оформиха три зрелищни дербита

