3 големи дербита: Ясни са 1/8-финалните двойки в Шампионска лига

Жребият за елиминационната фаза на Шампионска лига бе изтеглен на 21 февруари в Нион, Франция. На 1/8-финалите се оформиха три зрелищни дербита. Градските съперници Атлетико и Реал ще премерят сили помежду си, Байер Леверкузен и Байерн Мюнхен ще изиграят германско дерби, а един измежду намиращите се в прекрасна форма Ливърпул и Пари Сен Жермен ще напусне надпреварата.

Астън Вила – Клуб Брюж

Лил – Борусия Дортмунд

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

Байер Леверкузен – Байерн Мюнхен

Арсенал – ПСВ Айндховен

Интер – Фейенорд

Ливърпул – Пари Сен Жермен

Барселона – Бенфика

ОЩЕ: На "Бернабеу" имаше само един отбор! Реал Мадрид размаза Сити, шоу на Мбапе

Осминафиналите на Шампионска лига за сезон 2024/25 започват с четири мача във вторник, 4 март. Останалите четири срещи ще се проведат в сряда, 5 март. Реваншите от осминафиналите ще се състоят във вторник, 11 март, и в сряда, 12 март.

Четвъртфинални двойки

ПСЖ/Ливърпул - Брюж/Астън Вила

ПСВ/Арсенал - Реал М/Атлетико М

Бенфика/Барселона - Борусия Дортмунд/Лил

Байерн М/Байер Л - Фейенорд/Интер

Полуфинални двойки

Победителят от ПСВ/Арсенал - Реал/Атлетико срещу победителя от ПСЖ/Ливърпул - Брюж/Астън Вила

Победителят от Бенфика/Барселона - Борусия Дортмунд/Лил срещу победителя Байерн М/Байер Л - Фейенорд/Интер

ОЩЕ: Реал Мадрид отново е фаворит за "Ушатата", Мбапе най-накрая пристигна, а "Бернабеу" има нов любимец

The road to Munich is set 🛣️🇩🇪✅ #UCLDraw pic.twitter.com/rGA25Jrcwu