4 гола за 10 минути и паметен обрат: ПСЖ подчини Сити, Арсенал не сгреши в Шампионска лига

Пари Сен Жермен осъществи паметен обрат и подчини Манчестър Сити с 4:2 у дома в интригуващ двубой от седмия кръг на основната фаза на Шампионската лига. "Гражданите" поведоха с две попадения в началото на втората част, но "принцовете" бързо изравниха, като четирите гола паднаха в рамките на 10 минути - между 50-ата и 60-ата. Малко по-късно Жоао Невеш засече центриране на Витиня от пряк свободен удар и прати в екстаз феновете на "Парк де Пренс".

В добавеното време появилият се от скамейката Гонсало Рамос се възползва от подарък на Йошко Гвардиол, за да матира Едерсон за четвърти път. "Червено-сините" демонстрираха невероятен характер след изоставането си в резултата. Освен дъжда от попадения, те уцелиха и греда чрез Усман Дембеле. През първата част пък тънка засада лиши парижани от гол. По този начин тимът, воден от Луис Енрике, се върна в топ 24 на класирането, заемайки 23-ото място с 10 точки. Сити пък падна до 25-а позиция с осем пункта.

В същото време Арсенал не сгреши и разгроми Динамо Загреб с 3:0. Деклан Райс изведе "артилеристите" напред още във 2-рата минута, а в средата на втората част се разписа и Кай Хавертц. В добавеното време на срещата Мартин Йодегор оформи крайния резултат. Момчетата на Микел Артета тотално доминираха и заслужено точковият им актив нарасна до 16, което им отрежда третата позиция. Хърватите са 26-и с осем пункта.

