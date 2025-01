Байерн Мюнхен удари дъното срещу тим на българин, Реал Мадрид громи в Шампионска лига

Отборът на Пламен Андреев - Фейенорд, разпердушини Байерн Мюнхен у дома с 3:0 в двубой от седмия кръг на основната фаза на Шампионска лига. През първата част Сантиаго Хименес реализира две попадения, а в секундите преди да изтече редовното време Аясе Уеда добави едно. Междувременно друг световен гранд - Реал Мадрид, разгроми РБ Залцбург с 5:1 на "Сантиаго Бернабеу".

Нидерландският тим поведе в 21-вата минута, когато Хименес завърши успешно добра контраатака. Последва период, в който баварците атакуваха яростно, а стражът Джъстин Байлоу направи куп спасявания. Най-доброто му беше в 43-тата минута, когато се намеси при удар на Хари Кейн от много близко разстояние. Противно на логичното, в добавеното време на частта Хименес се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Калвин Стенг.

