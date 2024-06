Албанец пренаписа историята на Европейското първенство (ВИДЕО)

Джазула, който в момента носи екипа на германския Дармщад, стана първия футболист в историята на Европейските първенства по футбол, който в един мач влиза от резервната скамейка и си отбелязва гол, а след това реализира попадение. Голът му в 94-ата минута и 23 секунда пък е най-късното изравнително попадение на Европейско първенство като изключим продълженията след края на редовното време.

Albania's Klaus Gjasula is the first player ever to score a goal and an own goal off the bench at the Euros 😅 pic.twitter.com/qK3xyQEo1f