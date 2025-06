Остава в Саудитска Арабия! Роналдо се разбра с Ал Насър за още 400 млн. евро и част от клуба

Въпреки трансферните спекулации през последните месеци, Кристиано Роналдо е взел решение да остане в Саудитска Арабия. Днес 40-годишният португалец подписа нов договор с Ал Насър, който ще го остави в клуба до 2027 година. Новината бе съобщена на официалните профили на "жълто-сините" в социалните мрежи. За този период нападателят ще получи 400 милиона евро, както и около 5% от собствеността на клуба.

Досегашният контракт на Роналдо, според който той прибираше 200 млн. евро годишно, изтичаше на 30 юни. Неяснотата около бъдещето му и липсата на подновяване на договора му появиха информации, свързващи го с различни дестинации, включително бразилски клубове, завръщане в Спортинг Лисабон и дори потенциален трансфер в отбор, участващ в Световното клубно първенство. Но преди дни стана ясно, че той е отхвърлил примамлива оферта на един от участниците по една определена причина.

Впоследствие самият футболист опотвърди, че ще продължи да играе за Ал Насър, в който е от две години и половина. През миналата кампания Роналдо доказа, че все още може да се представя на най-високо ниво, отбелязвайки 35 попадения в 41 мача във всички турнири. Формата му не показва признаци на спа, което го прави един от най-ценните футболисти на Саудитската порфесионална лига на терена и извън него. 40-годишният португалец има общо 91 гола в 105 мача за отбора.

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🟡🔵 pic.twitter.com/JRwwjEcSZR