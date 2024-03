Алонсо попари европейските грандове: Оставам в Байер, това е най-доброто решение за бъдещето ми

Както е известно, Алонсо бе спряган за нов наставник на Ливърпул, Байерн Мюнхен или Реал Мадрид. 42-годишният треньор обаче има дълг към отбора на Байер Леверкузен и за момента няма никакво намерение да напуска поста си. Той също така изтъкна, че при „аспирините“ всички му гласуват доверие, а това е най-важното за него на този етап.

Xabi Alonso stays our head coach for next season! 🖤❤️#Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/ih3UjOpt6F