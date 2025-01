Аморим се хвана за главата: Състарих се с 10 години след 2 месеца в Юнайтед

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим навърши 40 години на 27 януари. Ден по-рано "червените дяволи" му направиха хубав подарък, постигайки труден минимален успех над Фулъм в двубой от 23-тия кръг на Висшата лига. В интервю след срещата португалският специалист се пошегува, че се чувства на 50 години - състарен с 10 години след два месеца на "Олд Трафорд".

"Не се чувствам на 40... На 50 съм! След два месеца в Манчестър Юнайтед се чувствам като на 50 години", заяви Аморим след победата на Юнайтед над Фулъм. "Привилегия е да прекарам 40-годишния си рожден ден тук. Играчите поискаха свободен ден утре... и не им го дадох, така че ще тренираме. Ще работим, защото е моят рожден ден и моят подарък е да работя с играчите, които не играха. Ще бъде фантастично, тъй като ние спечелихме. След това ще имам вечеря с моите деца", добави той.

Откакто Рубен Аморим пое "червените дяволи", тимът се представя колебливо. Юнайтед победи Сити в градско дерби и не загуби от Ливърпул и Арсенал, но се издъни срещу Борнемут, Уулвърхемптън, Нюкасъл и Брайтън (3 от мачовете са на "Олд Трафорд"). Именно след поражението от "чайките" 40-годишният специалист не се сдържа и заяви, че това е най-лошият отбор в историята на клуба (подробности четете в линка).

