Антонио Конте изригна: Тотнъм не е отбор! Виждам егоисти без сърца! (ВИДЕО)

"Ние не сме отбор. Ние сме единадесет играчи, които излизат на терена. Виждам егоистични играчи, играчи, които не искат да си помагат и не влагат сърцето си", заяви разяреният Конте на пресконференцията след двубоя.

"Продължавайте да намирате оправдания за играчите. Оправдания и пак оправдания. Продължавайте. Друго не правите. Моето бъдеще... играчите загубиха увереност, но продължавайте да ги защитавате. Давайте", заяде се Конт с журналистите.

"Досега се опитвах да скрия ситуацията, но сега вече не мога", добави още италианецът. "Те (играчите) не искат да играят за нещо важно. Не искат да играят под напрежение. Това е случаят с Тотнъм. 20 години е тук собственикът и Тотнъм не е спечелил нищо", заяви Конте.

Как се разви срещата Саутхямптън - Тотнъм, четете в линка.

